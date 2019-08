Drama bij staalfabrikant Joris Ide: arbeider (58) raakt gekneld in machine en sterft HAA/VHS/KBD

09 augustus 2019

19u24 16 Wingene Bij staalplatenfirma Joris Ide in het West-Vlaamse Zwevezele is vandaag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een onderhoudstechnicus van 58 jaar uit Denderleeuw raakte gekneld in een machine en overleed. Twee anderen raakten lichtgewond. Dat meldt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Verschillende collega’s waren getuige van het drama. Het is niet het eerste zware arbeidsongeval in het bedrijf. Alle activiteit ligt er voorlopig stil.

“Tijdens werken aan een machine in onderhoud schoot de machine plots in gang, waardoor het slachtoffer geklemd raakte”, vertelt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. “Hij overleed ter plaatse. Twee anderen konden tijdig wegspringen, maar raakten lichtgewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout.” Het is nog niet duidelijk hoe de machine die in onderhoud was toch kon aanschieten. Het slachtoffer zou nog niet uit de machine bevrijd zijn.

Herhaaldelijk problemen

Het arbeidsongeval gebeurde rond 15 uur met een machine die gebruikt wordt om metalen profielen op te tillen, om ze nadien te verpakken. De machine werd pas enkele maanden geleden, na een ruime testperiode, operationeel. De jongste dagen waren er herhaaldelijk problemen mee. Vermoed wordt dat er iets schortte aan een sensor, waardoor het magnetiserend systeem waarmee de profielen opgetild worden faalde. Het slachtoffer raakte gekneld toen een mechanische arm van de machine onverwacht terugkeerde in een bepaalde positie. De man was nog even in leven, maar uiteindelijk kwam alle hulp te laat. Hij stierf voor de ogen van zijn collega’s.

De omgekomen vijftiger en de twee lichtgewonden zijn werknemers van een onderaannemer van het bedrijf. Er werd een deskundige gevorderd, die de omstandigheden van het dodelijk arbeidsongeval moet onderzoeken. Ook de dienst slachtofferbejegening van de politie is ter plaatse gekomen, om de werknemers die getuige waren van het ongeval bij te staan. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk werd eveneens verwittigd.

Niet de eerste keer

In het verleden gebeurden al verschillende zware arbeidsongevallen bij Joris Ide. De producent van stalen dak- en wandbekleding werd in mei vorig jaar nog veroordeeld tot een geldboete van 18.000 euro, waarvan 6.000 euro met uitstel, voor een ernstig arbeidsongeval. Eind 2015 verloor een arbeider een hand bij een ongeval met een pletwalsmachine. Het arbeidsauditoraat meende toen dat het bedrijf geen rekening had gehouden met de gevaren van de machine. In 2006 overleed een werknemer, nadat hij onder een rol staal van 1.000 kilogram terecht was gekomen.