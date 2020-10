Dorpskernvernieuwing Sint-Jan is af Sam Vanacker

08 oktober 2020

15u22 1 Wingene Het heeft ruim twee jaar geduurd en 2,8 miljoen euro gekost, maar de dorpskernvernieuwing van Sint-Jan is achter de rug. De Wingense deelgemeente onderging een metamorfose. “ Een nieuwe, groenere aanblik van het centrum en een leefbaar en veilig dorpshart zijn het resultaat”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V).

De werken gingen van start in het voorjaar van 2018. Aquafin pakte de riolering aan, terwijl de gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij zorgden voor een nieuwe doorsteek naar de basisschool en een wandelpad rond de begraafplaats. De Watergroep vernieuwde de waterleidingen en ook de regenwaterafvoer werd aangepast. Ook bovengronds veranderde er veel. “De centrumstraten en het dorpsplein zijn volledig heringericht met onder andere ruimte voor een 40-tal parkeerplaatsen, waarvan er 30 groen ingericht werden”, aldus schepen Kerckhove. “Ook 73 nieuwe bomen zorgen daarnaast voor veel groen in het dorp. De bomenlaan in de Balgerhoekstraat en de dreef naar de begraafplaats springen daarbij in het oog.”

Toekomst

“Deze zomer werd bovendien een nieuw petanqueterrein geopend en de toekomst brengt in Sint-Jan nog een ondergrondse glascontainer, een elektrisch laadpunt en een nieuw bushokje met bijhorende fietsenstalling. Verder komt er ook een trage doorsteek tussen de Leendreef en de Predikherenstraat en ook de uitvoering van het fietspad tussen De Beer en Ruiselede staat nog op de agenda.”

Vrijdagavond organiseert het gemeentebestuur een coronaproof evenementje op het dorpsplein om het einde van de werken te vieren en de inwoners te bedanken voor het geduld.