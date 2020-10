Doosje pralines voor alle Wingense kinderbegeleiders en onthaalouders Sam Vanacker

12u21 0 Wingene Maandag 12 oktober is de Dag van de Kinderbegeleider en om de Wingense kinderbegeleiders en onthaalouders te bedanken, bezorgt het gemeentebestuur hen vandaag allemaal een doosje pralines en een bedankingskaartje.

“Tijdens de coronacrisis namen en nemen alle kinderbegeleiders en onthaalouders een belangrijke taak op zich”, vertelt schepen Tom Braet (CD&V). “Ze creëren een fijne, warme en veilige plek waar elk kind zich goed voelt. Tijdens dit uitzonderlijke jaar is dat geen gemakkelijke, maar wel een zeer cruciale opdracht. Voor veel gezinnen viel in volle coronacrisis de ondersteuning van grootouders weg en waren de kinderbegeleiders een rots in de branding. Dat verdient een pluim.”

De komende jaren investeert de gemeente verder in de ondersteuning van de lokale kinderopvang. “We willen het lokaal loket kinderopvang verder uitbouwen”, aldus nog Braet. “Het wordt een centraal infopunt waar ouders en kinderbegeleiders met al hun vragen kunnen komen aankloppen. We helpen ook bij het vinden van een geschikte opvangplaats.”