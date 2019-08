Donderdag mogelijk verminderde waterdruk in Zwevezele SVR

28 augustus 2019

18u17 5 Wingene Omwille van herstellingswerken van De Watergroep is het mogelijk dat er op donderdag 29 augustus minder druk op de waterleiding zit in Zwevezele.

“De afgelopen week maakten verschillende inwoners van Zwevezele melding van een verminderde druk op de leiding”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “De Watergroep is op zoek gegaan naar een lek en ontdekte dat er verlies was op de toevoerleiding in Tielt. Dat probleem werd ondertussen tijdelijk opgelost, maar donderdag wordt de toevoerleiding tijdelijk afgekoppeld zodat de Watergroep het probleem permanent kan oplossen. Tijdens en na de herstelling kunnen Zwevezelenaars ondervinden dat er minder druk op de leidingen zit, maar tegen de avond zou alles opgelost moeten zijn.”