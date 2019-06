Dokwerker brengt eigen barbecuesaus op de markt Sam Vanacker

03 juni 2019

11u33 4 Wingene Alexander Gaytant (45) heeft een eigen pikante barbecuesaus op de markt gebracht. ‘Lexy’s Legendary Sweet Dynamite Sauce’ is nu al te verkrijgen in de Delhaize in Wingene en hij is volop aan het onderhandelen met andere supermarktketens. “Het begon drie jaar geleden met een potje jalapeños onder de pergola.”

Alexander is kok van opleiding, maar werkt al vijftien jaar als dokwerker in Zeebrugge. Tot twee jaar geleden trok hij nog elk weekend de baan op met een foodtruck met hamburgers, maar dat avontuur is ondertussen voorbij. Al hield Alexander er wel een bijzonder sausje aan over. “Drie jaar geleden ben ik begonnen experimenteren met jalapeños. Dat zijn licht pikante Mexicaanse pepers die vooral in Amerika heel populair zijn. Ik bestelde een paar van die pepers online en zette ze in een pot onder de pergola. Ze groeiden snel en in een avontuurlijke bui besloot ik er confituur van te maken.”

Hamburgersaus

Die pikante confituur serveerde Alexander bij zijn hamburgers uit de foodtruck. “De saus viel onmiddellijk in de smaak bij de klanten en al snel kreeg ik de vraag of die hamburgersaus apart te koop was. Ondertussen is de foodtruckhype voorbij en heb ik mijn foodtruck verkocht, maar met de saus ben ik altijd verder blijven experimenteren. Ondertussen zijn buren, vrienden en zelfs mijn werkmakkers in Zeebrugge vaste klanten geworden. De vraag groeide gestaag en sinds kort heb ik een kleine productieruimte geïnstalleerd in de achtertuin.”

Geheim recept

Wat er behalve jalapeños in de saus zit, wil Alexander niet verklappen. “Het recept blijft een geheim van de chef”, knipoogt hij. “De smaak is een subtiele combinatie van pikant, zoet en gerookt. Volledig artisanaal geproduceerd en zonder bewaarmiddelen. Perfect voor bij de barbecue.”

In de Proxy Delhaize in Wingene betaal je 4,99 euro voor een flesje van 220 milliliter. Handelaars die interesse hebben om Lexy’s Legendary Sweet Dynamite Sauce in hun assortiment op te nemen, kunnen contact opnemen met Alexander via info.lexfopro@gmail.com.