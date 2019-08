Dodelijk arbeidsongeval is gevolg van menselijke fout VHS

13 augustus 2019

09u04 0 Wingene Het arbeidsongeval dat vorige vrijdag bij het bedrijf Joris Ide in Zwevezele het leven kostte aan de 57-jarige onderhoudstechnicus Walter De Raeve uit Denderleeuw, is te wijten aan een menselijke fout. Een interim-arbeider schakelde de machine weer in, waardoor het slachtoffer gekneld raakte.

Het arbeidsongeval gebeurde aan een machine die gebruikt wordt om metalen profielen op te tillen. De machine werd, na een ruime testperiode, pas enkele maanden geleden operationeel. In de dagen voor het ongeval waren er herhaaldelijk problemen mee. Vermoed wordt dat er iets schortte aan een sensor, waardoor het magnetiserend systeem faalde waarmee de profielen opgetild worden. Het slachtoffer raakte gekneld toen een mechanische arm van de machine onverwacht terugkeerde in een bepaalde positie. Dat gebeurde toen een interim-arbeider de machine per ongeluk weer inschakelde. Walter De Raeve was nog even in leven, maar uiteindelijk kwam alle hulp te laat. Hij stierf voor de ogen van zijn collega’s.

Vrijgezel met liefde voor Smart-auto’s

Walter De Raeve werkte sinds begin 2018 voor het bedrijf Multi Masters Group uit Merksem. In de praktijk was hij voor z’n werkgever al lange tijd continu in onderaanneming aan de slag bij Joris Ide. De man was alleenstaand en had geen kinderen. Smart-auto’s droegen zijn bijzondere belangstelling weg. Walter De Raeve wordt komende zaterdag om 10 uur begraven in zijn woonplaats.