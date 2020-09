Dode hoek wellicht oorzaak dodelijk ongeval met wielertoerist Glenn (31): “Jammer dat zijn koerspassie hem fataal werd.” LSI

17 september 2020

Bron: LSI 0 Wingene De dode hoek van de trekker is volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige de oorzaak van het ongeval waarbij woensdagnamiddag wielertoerist Glenn De Boever (31) uit Zwevezele (Wingene) in zijn eigen gemeente om het leven kwam.

Zowel Glenn als de trekker reden langs de Koolskampstraat van Zwevezele richting Koolskamp (Ardooie). Volgens de deskundige die in opdracht van het West-Vlaamse parket is aangesteld, reed de trekker het slachtoffer achteraan aan. Een gevolg van een dode hoek en het feit dat de chauffeur vermoedelijk niet in zijn zijspiegel keek. Door de aanrijding kwam de fietser onder de trekker terecht en overleefde het ongeval niet.

Glenn De Boever was er op de zonnige woensdagnamiddag met zijn koersfiets Trek op uitgetrokken. Hij runde samen met zijn vader Patriek op de Hille in Zwevezele een bedrijf, gespecialiseerd in ramen, deuren, timmer- en schrijnwerk. Hij laat partner Virginie en twee zoontjes Rune (9) en Remi (6) achter. Als neef van veldrijders Dieter en Michael Vanthourenhout was hij ook nauw betrokken bij hun supportersclub.

“De koers lag Glenn nauw aan het hart. Dat net deze hobby hem fataal werd”, klinkt het bij de vzw Wingene for Cycling, die de wielerwedstrijd Dwars door Wingene organiseert. “Gepassioneerd zoals hij was, uitte zich dat ook tijdens en na wielerwedstrijden in onze gemeente. We blikken terug op mooie momenten van engagement, samen supporteren en samen genieten. Maar de leegte blijft. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.”