Dienst Vrije Tijd lanceert gevarieerd ‘in-je-kot’-activiteitenaanbod: van parcours met tuinmeubelen tot seniorengym Sam Vanacker

09 april 2020

09u20 0 Wingene Dat de coronamaatregelen om creatieve oplossingen vragen is duidelijk en dat heeft de dienst Vrije Tijd van de gemeente Wingene goed begrepen. Zowel op vlak van jeugd, cultuur, toerisme en sport werd een ‘coronaproof’ vrijetijdsaanbod uitgewerkt, compleet met instructiefilmpjes die je ‘in je kot’ kunt bekijken.

“Het mooie weer en de paasvakantie doet onze inwoners meer dan ooit verlangen naar het reguliere vrijetijdsaanbod en de vraag naar leuke en zinvolle tijdsbesteding blijft toenemen”, zegt schepen van Sport, Jeugd en Cultuur Lieven Huys (CD&V). “Om hieraan toch wat tegemoet te komen, gingen we creatief aan de slag. Zo bouwde de sportpromotor een parcours in zijn tuin met tuinmeubelen, zorgt ons team Cultuur voor een gedichtenvoordracht en bouwde het team Jeugd een kamp. Het is een zeer gevarieerd aanbod geworden en de activiteiten zijn in vijf categorieën verdeeld, met name fit in je kot, ravot in je kot, leute in je kot, leesgenot in je kot en rond je kot. Bovendien zorgen we dagelijks voor nieuwe ideetjes op onze facebookpagina. Er is heus meer te beleven in en rond je kot dan je denkt.”

Het ‘in-je-kot’-activiteitenaanbod is terug te vinden op www.wingene.be/injekot of via de facebookpagina van de gemeente.

Sportpromotor Gert Vandierendonck bouwde in de tuin een sportparcours met tuinmeubels:

Team Jeugd bouwde een kamp in hun kot: