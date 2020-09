Diamant voor Godfried en Lea Sam Vanacker

28 september 2020

10u43 0 Wingene Godfried Fraeyman en Lea Verhaeghe vierden afgelopen weekend hun diamanten huwelijksjubileum in de Shamrock in Tielt. Ze stapten op 22 april 1960 in het huwelijksbootje.

Godfried (82) werd geboren als jongste zoon in een gezin met zeven kinderen in Wingene. Hij leerde voor metaalbewerker en werkte eerst bij een meubelfabriek en ging na zijn legerdienst aan de slag bij respectievelijk de CBRT (een televisiefabriek in Brugge), Siemens en Bekaert. Sinds zijn brugpensioen houdt Godfried van schilderen op doek en sierhoutdraaien. Lea (82) werd geboren in Ruiselede in een gezin met drie kinderen. Ze werkte in hemdenfabriek Bouckaert in Wingene, bij Siemens in Oostkanp en tenslotte werkte ze bij de onderhoudsploeg van het zwembad van Wingene. In haar vrije tijd leest Lea graag misdaadromans.

Acht meisjes

Opmerkelijk is dat het nageslacht van het diamanten koppel volledig uit meisjes bestaat. Godfried en Lea kregen zelf twee dochters, die ondertussen voor vier kleindochters zorgden. Een eerste achterkleindochter werd al verwelkomd en een tweede achterkleinkind is ondertussen op komst. Lea en Godfried weten al dat het opnieuw een meisje wordt.