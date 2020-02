Dertig bomen op Sint-Pietersveld moeten gerooid worden Sam Vanacker

19 februari 2020

16u55 0 Wingene Op het Sint-Pietersveld, net op de grens van Wingene en Ruiselede, moeten dertig bomen in de Boskapeldreef en de Vagevuurstraat gekapt worden.

Een boomstudiebureau onderzocht meer dan zestig oude eiken en beuken in de omgeving van het Sint-Pietersveld. De resultaten werden aan de buurtbewoners voorgesteld tijdens een infovergadering in De Zande. “De aanleiding voor het onderzoek was dat een aantal bomen er zichtbaar ziek bij stonden”, legt Wingens schepen van Groenbeheer Hedwig Kerckhove (CD&V) uit. “Uit veiligheidsoverwegingen zullen nu dertig bomen gerooid worden. Die zullen wel vervangen worden en ook op andere lege plaatsen tussen de bomen planten we nieuwe exemplaren. We kiezen bewust voor gevarieerde soorten, zodat bij ziekte niet alle bomen getroffen worden. Verder zetten we ook in op een structureel onderhoud.”