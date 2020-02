Deelneemster komt onder wagen terecht tijdens Zwevezeelse carnavalstoet Charlotte Degezelle

23 februari 2020

18u19 6 Wingene Hevige wind en stevige regenvlagen hielden de Orde van de Bolhoed niet tegen om zondagmiddag carnaval te vieren. Na overleg met het KMI startte de Zwevezeelse carnavalsstoet een uurtje later dan voorzien, en niet vooraleer de veiligheidsdiensten alle deelnemende wagens hadden gecontroleerd. De stoet lokte ondanks het stormachtige weer heel wat deelnemers maar werd jammer genoeg wel ontsierd door een ongeval. Een deelneemster van KLJ Torhout kwam onder hun eigen praalwagen terecht en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het was zondagochtend spannend voor de Orde van de Bolhoed. Het is de voorbije decennia nog nooit gebeurd dat hun carnavalsstoet niet kon doorgaan, maar dit jaar was het bang afwachten. “We hebben alle scenario’s overwogen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Zelfs het uitstellen van de stoet. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het startuur een uurtje vooruit te schuiven, van 14.30 naar 15.30 uur.”

Grondige controle

“Dit na overleg met het KMI”, pikt Geert Styl, voorzitter van de Orde van de Bolhoed in. “Zij zeiden ons dat de wind zou vallen en dat de stoet dan wel op een veilige manier zou kunnen doorgaan. Gelukkig, want het was niet leuk geweest om al die groepen die zoveel tijd en energie steken in het maken van hun wagen teleur te stellen.”

Het extra uurtje werd door de veiligheidsdiensten benut om alle deelnemende wagens te controleren. “We checken in eerste instantie op losse en vaste elementen”, vertelt bevelhebber Jan Boussauw van de brandweerpost van Zwevezele. “Daarnaast controleren we of de stroomgroep veilig opgesteld is, er een blusapparaat aanwezig is en de wagen verzekerd is.” De politie deed gelijktijdig hun ronde voor een aangekondigde alcoholcontrole bij de bestuurders. “Alle alcoholcontroles waren negatief, één wagen had geen nummerplaat en was dus niet verzekerd en bij enkele wagens werden uit veiligheidsoverwegingen een paar losse elementen verwijderd”, aldus Styl.

Ongeval

Uiteindelijk trok de stoet zich omstreeks 15.30 uur op gang. Kort na de start werd het carnavalsgebeuren onmiddellijk opgeschrikt door een ongeval in de Lichterveldestraat, ter hoogte van Bakkerij Billiet. Volgens omstaanders kwam een lid van KLJ Torhout, die naast hun wagen met het thema après-ski wandelde, ten val waarna de wagen over haar been reed. De wagen werd direct langs de kant gezet en het Rode Kruis snelde ter plaatse om het meisje, dat zwaargewond bleek aan de onderste ledematen, de nodige zorgen toe te dienen. Uiteindelijk vervoegde de wagen van KLJ Torhout opnieuw de stoet. De andere leden wilden geen commentaar geven op het ongeval. Het slachtoffer werd met een ambulance afgevoerd. “De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ze werd afgevoerd naar het hospitaal in Torhout. Alles is onder controle”, zegt Geert.

Ondanks snijdende wind en striemende regen gaven de ruim 40 deelnemende groepen het beste van zichzelf met tal van actuele thema’s gaande van de heropbouw van de Notre-Dame van Parijs over koning Albert die er een ‘Boëltje’ van gemaakt heeft tot Samson & Gert die Marie leren rocken. En dat werd gesmaakt. “De opkomst valt ondanks het gure weer heel goed mee. Als de zon aanwezig is, staan er natuurlijk nog wel enkele rijen meer, maar wij zijn tevreden”, besluit Geert Styl.