Damhert gevangen op begraafplaats in Wingene Sam Vanacker

09 oktober 2019

15u18 0 Wingene De begraafplaats van Wingene had woensdagvoormiddag een bijzondere bezoeker. ’s Morgens vroeg spotte een medewerker van de gemeente er een mannelijk damhert. De gemeente is op zoek naar de eigenaar van het dier.

Toen een medewerker van de technische dienst woensdag passeerde aan de begraafplaats in de Beernemstraat zag hij een hert lopen tussen de graven. De man sloot de poorten van het kerkhof en verwittigde de gemeente. Er werd een veearts bijgehaald en met vereende krachten kon het hert rond de middag met succes gevangen worden. Het bleek om een mannelijk damhert met een afgezaagd gewei te gaan. Hoe het op de begraafplaats van Wingene is terecht gekomen, is niet duidelijk.

Het hert werd tijdelijk overgebracht naar een weide in Zwevezele. De gemeente is op zoek naar de eigenaar. Wie weet waar het dier vandaan komt of wie de eigenaar is, kan contact opnemen met de technische dienst op 0475/47.87.77.