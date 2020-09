Coronaproof kermisplezier van start in Wingene: “De kinderen keken hier zo hard naar uit” Sam Vanacker

04 september 2020

18u09 1 Wingene Het startschot van de coronaproof septemberkermis in Wingene is gegeven. Vrijdag om klokslag 17 uur werden de eerste kermisbezoekers verwelkomd op het Gemeenteplein.

Er wordt met een afgesloten parcours gewerkt en aan de ingang moeten bezoekers hun handen ontsmetten en een polsbandje omdoen zodat het aantal bezoekers dat tegelijk binnen is gecontroleerd kan worden. De brandweer van Wingene hield een oogje in het zeil. “De coronamaatregelen zorgen ervoor dat het een andere beleving wordt, maar dat maakt het niet minder leuk voor de kinderen”, zegt Maryse Bert. Samen met zoontje Miel Vanpachtenbeke (4,5) was ze bij de eerste klanten van het eendjeskraam. “We zijn met Miel meteen van school naar hier gekomen, samen met een vriendinnetje van hem. Ze keken hier echt heel hard naar uit. Het moet van de meikermis vorig jaar geleden zijn dat Miel nog eendjes gevist heeft.”

Ook de foorkramers zelf zijn tevreden dat de kermissen terug kunnen herleven. “In juli hebben we heel even in Dentergem gestaan, maar daarvoor was het van begin maart geleden dat we het kraam nog geopend hebben”, zegt Martine van eendjeskraam Wastyn-Van Severen terwijl ze de vishengels ontsmet. “We zijn heel blij dat we terug kunnen starten. Bovendien lopen ook de komende weekends langzaam maar zeker terug vol.”

De kermis blijft nog staan tot en met maandag 7 september. Op woensdag 9 september is er dan een avondmarkt, inclusief een optreden op het Gemeenteplein.