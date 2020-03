Corona: Vlaams parlementslid lanceert hulpplatform Charlotte Degezelle

14 maart 2020

11u26 0 Wingene Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) startte de facebookgroep ‘Wingene en Zwevezele: samen erdoor (corona)’. Op die manier wil hij vragen en noden in tijden van strikte coronamaatregelen verbinden met passende antwoorden.

Door de drastische maatregelen om de verspreiding van het virus Covid-19 een halt toe te roepen ontstaan verschillende problemen. “Sommige hulpbehoevenden zijn op zichzelf aangewezen”, staaft Warnez zijn initiatief. “Maar er zijn ook heel veel mensen die graag helpen.” Zijn facebokgroep telde in een mum van tijd honderden leden. “Enerzijds zijn er mensen die praktische noden hebben zoals bijvoorbeeld iemand vinden om de dagelijkse boodschappen te doen. En anderzijds zie je ook heel veel mensen die zich vrijwillig aanbieden om te helpen waar nodig. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen”, aldus Brecht. Via de groep raakte onder andere al een crèche aan aardappelen en bananen.

Het parlementslid pleit voor de oprichting van gelijkaardige initiatieven overal in Vlaanderen. “Ik geloof in een nabije aanpak en wil mensen, verenigingen en besturen steunen die initiatieven nemen om samen deze crisis door te komen. Naast bestuurlijke maatregelen moeten we op menselijk vlak net wel heel dicht bij elkaar staan. We gaan hier samen door.”

