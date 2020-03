Corona: Vlaams parlementslid lanceert hulpplatform en geeft zo aanzet tot vrijwilligersverzekering Vlaamse regering Charlotte Degezelle

14 maart 2020

11u26 5 Wingene Het door Vlaams parlementslid en schepen Brecht Warnez (CD&V). opgerichte hulpplatform ‘Wingene en Zwevezele: samen erdoor (corona)’ telt ondertussen al ruim 970 leden. De Facebookgroep lag bovendien aan de basis van de verzekering voor ‘coronavrijwilligers’ die de Vlaamse regering zondagochtend aankondigde.

Vrijdag al richtte Vlaams parlementslid en Wingens schepen Brecht Warnez de Facebookgroep ‘Wingene en Zwevezele: samen erdoor (corona)’. Op die manier wil hij vragen en noden in tijden van strikte coronamaatregelen verbinden met passende antwoorden. Het platform was een instant succes en telt nu al meer dan 970 leden, zowel mensen die praktische noden hebben als personen die zich aanbieden om te helpen. “Maar door het platform kreeg ik ook verschillende vragen”, vertelt Warnez. “Zo vroeg iemand die zich aanbood om als kinderopvang te fungeren zich af of ze dan wel verzekerd was. Dat zette ons aan het denken. Moesten we hier met de gemeente een antwoord op bieden? Al snel was duidelijk dat een algemeen Vlaams initiatief beter zou zijn want ik vermoed dat de solidariteitsacties enkel en alleen zullen toenemen en het kan niet zijn dat mensen bang zijn om actie te ondernemen. Ik stuurde gisteren een twee de wereld in over een eventuele vrijwilligersverzekering en contacteerde minister Beke. Ik ben dan ook heel blij dat zowel hij als minister Somers m’n idee opgepikt hebben.”

Ondertussen schakelt het Wingense gemeentebestuur ook een versnelling hoger. Vanaf zondag valt er bij iedere gezin een brief in de bus. Daar hangt een briefje aan waarmee Wingenaars, door het strookje te bussen bij buren die mogelijk hulp nodig hebben, hun diensten kunnen aanbieden. Ook startten ze de infolijn corona op. Die is op weekdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 051/65.00.70, via corona@wingene.be of www.wingene.be/coronavirus.