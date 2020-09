Corona dwarsboomt jubileumjaar Sint-Elooisgilde Wingene Sam Vanacker

08 september 2020

09u18 0 Wingene 2020 had een absoluut feestjaar moeten worden voor de Sint-Elooisgilde van Wingene, met in juni een groot feest naar aanleiding van het 150-jarige bestaan, in december gevolgd door de traditionele viering van de dekens. Beide evenementen werden uitgesteld naar 2021.

“Tot nog toe waren enkel de twee wereldoorlogen er in geslaagd om deze hoogdag bij uitstek voor veel boeren en middenstanders te dwarsbomen. Dat er uitgerekend bij de viering van het 150-jarig bestaan nog een hardnekkige derde speler op de proppen zou komen, had niemand kunnen voorspellen”, zegt voorzitter Rik Persyn. “Sinds de heropstart, na de Tweede Wereldoorlog, hebben zomaar eventjes 150 leden van de Sint-Elooisgilde de erefunctie van deken op zich genomen. Het jubileumfeest wilde vooral deze dekens op die extra feestdag nog eens samenbrengen. Tachtig van deze vroegere dekens zijn vandaag nog in leven. De coronamaatregelen maken het echter onmogelijk om de plannen te laten doorgaan. Zo krijgt de viering van 150 jaar Sint-Elooisgilde Wingene haar apotheose bij 151 jaar, op zaterdag 26 juni 2021.”

Ook de jaarlijkse Sint-Elooisviering, die gepland was op vrijdag 4 december, wordt uitgesteld. “Er is onvoldoende garantie dat de veiligheid van de deelnemers en het naleven van de voorschriften gewaarborgd kan worden”, aldus Persyn. “Het begint al bij de traditionele ontvangst bij de dekens van 2020, dit jaar zijn dat Mathias Spriet en Sam Deroo. Ook het feest in zaal De Verrekijker, die naar goede gewoonte uitpuilt van het volk, wordt geen haalbare kaart. We stellen alvast vrijdag 3 december 2021 in het vooruitzicht.”