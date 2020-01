Chocoladeverkoop N-VA Wingene-Zwevezele levert 573 euro op voor MUG-helikopter Sam Vanacker

28 januari 2020

10u00 0 Wingene N-VA Wingene-Zwevezele heeft tijdens De Warmste Week van Studio Brussel 573 euro opgehaald door chocoladerepen te verkopen op de markten van Wingene en Zwevezele.

Dat bedrag werd geschonken aan de MUG-helikopter van het Instituut Medische Dringende Hulpverlening in Brugge. Het afdelingsbestuur ging onlangs op bezoek in Brugge. “Ondanks de snelle reactietijd van MUG-ambulances, is onze West-Vlaamse MUG-heli van onschatbare waarde, maar spijtig genoeg moet er elk jaar flink gezocht worden om de financiering voor de helikopter rond te krijgen”, zegt gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche (N-VA).