Chiara Devooght van eetcafé Peetje Klakke opent in volle coronatijden tweede café in Wingene: “Zodra het virus zich gewonnen geeft, openen we de deuren” Sam Vanacker

27 april 2020

10u21 3 Wingene Wingene is een jeugdcafé rijker. Chiara Devooght en haar vriendin Anouk Plets, de gezichten van eetcafé Peetje Klakke, namen het vroegere café Contrefort op de markt over en herdopen de zaak tot Bar Bièras. En dat allemaal in coronatijden. “Ik heb toch even getwijfeld voor ik het contract tekende, maar ik heb alle vertrouwen in de toekomst”, zegt Chiara.

Weinig ondernemers zullen het haar nadoen. Chiara Devooght (26), die al vijf jaar het populaire eetcafé Peetje Klakke runt, neemt er in volle coronacrisis een tweede zaak bij. In het voormalige café Contrefort, dat op een steenworp van Peetje Klakke ligt en al een jaar leeg staat, wordt achter de schermen druk gewerkt. Een openingsdatum is er vanzelfsprekend nog niet. Chiara en haar vriendin Anouk (22) mikken met het café op een jonger publiek.

Peetje Klakke heeft een gemengd publiek, maar we merken dat de generaties af en toe toch ook wat botsen. Wie rustig wil kunnen praten, moet voortaan in Peetje Klakke zijn. Als de muziek wat luider mag staan, kun je terecht in Bar Bièras Chiara Devooght

Botsende generaties

“Peetje Klakke is fantastisch en heeft een gemengd publiek. Er komen zowel oudere mensen als jongeren over de vloer. Dat is een voordeel en een meerwaarde, maar we merken dat de generaties af en toe toch ook wat botsen. Het volwassen publiek wil op het gemak iets eten en nadien rustig napraten, terwijl vooral de jongeren na het eten liever een feestje bouwen. De twee combineren is niet altijd evident, dus passen we daar nu een mouw aan met Bar Bièras. Wie rustig wil kunnen praten, moet in Peetje Klakke zijn. Als de muziek wat luider mag staan, kan je terecht in Bar Bièras. Al blijven jongeren uiteraard ook welkom in Peetje Klakke en omgekeerd.”

Durven springen

“Het idee om de voormalige Contrefort over te nemen, ontstond al begin dit jaar. Ik ben er zelf veel over de vloer geweest vroeger en begin maart informeerde ik bij de brouwerij. Twee weken later, toen de coronacrisis dus al bezig was, heb ik het contract getekend. Al moet ik toegeven dat ik toch twee keer nagedacht heb. De deuren van Peetje Klakke zijn per slot van rekening dicht, maar soms moet je durven springen. Bovendien vertrouw ik op een goede afloop. Misschien dat mensen na de coronacrisis de horeca zelfs nog beter zullen appreciëren. Anderzijds is het ook wel een klein voordeel dat Anouk en ik ons nu volledig op de opfriswerken in Bar Bièras kunnen richten. Als Peetje Klakke nu open was geweest, hadden we onze aandacht moeten verdelen. Eigenlijk had het café al begin april moeten openen, maar door de crisis is er uiteraard nog geen openingsdatum. Feit is wel dat we er klaar voor gaan zijn als we open mogen. Zodra het coronavirus zich gewonnen geeft, openen we de deuren.”

Openingsuren

“Ik blijf sowieso de kok in Peetje Klakke”, besluit Chiara. “Anouk zal dus hier het gezicht worden, maar na de service zal ik regelmatig eens de markt oversteken om in Bar Bièras een handje te helpen, zeker omdat Bar Bieras later zal open blijven. De openingsuren liggen trouwens al vast en die gaan we altijd respecteren. Op dinsdag zijn we open vanaf 16 uur, op woensdagvoormiddag zijn we open tijdens de uren van de wekelijkse markt, op donderdag zijn we van 16 tot 1 uur open, op vrijdag van 16 tot 3 uur, op zaterdag van 18 tot 3 uur en op zondag van 15 tot 22 uur.”