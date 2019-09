Centrumschool zet schooljaar kunstig in CDR

02 september 2019

11u12 0

Het SMAK verkaste voor de eerste schooldag eventjes van Gent naar Wingene waar het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst eventjes onderdak vond in de Centrumschool. “SMAK staat dit schooljaar voor School Met Artistieke Kinderen”, lacht directeur Riet Lambrecht. “We zetten het schooljaar kunstig in. Onze kleutertjes worden bij aankomst onmiddellijk uitgenodigd om te schilderen. Zo maken ze alleen samen een groepskunstwerk. De kinderen van de lagere school leren ook het jaarthema kennen door met letterballonnen het woord kunstenaar te maken. “Er was tot slot in de Centrumschool ook aandacht voor de eersteklassers. “Zij stappen op een vrolijke muzische manier het schooljaar in”, besluit de directeur.