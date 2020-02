CD&V roept op om meer bloed te geven Sam Vanacker

27 februari 2020

12u25 3 Wingene Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceerde vorige maand de nieuwe campagne ‘Ons dorp geeft’. Uit de cijfers van 2019 blijkt dat drie procent van de Vlamingen bloed, plasma of bloedplaatjes doneerde. Dat percentage wil het Rode Kruis optrekken naar vier procent tegen januari 2021. Daarom lanceert de CD&V van Wingene nu een oproep.

Volgens Rode Kruis-Vlaanderen moet minstens vier procent van de bevolking bloed geven om de bloedvoorraad op peil te kunnen houden, al wordt die grens nu al vlot gehaald in Wingene. “Vandaag zijn er in Wingene en Zwevezele 556 bloeddonoren, omgerekend gaat het dus om 4,8 procent van de bevolking. Dat is een stuk beter dan het Vlaams gemiddelde van drie procent”, zegt gemeenteraadslid Camille Mortier (CD&V). “Daar mogen we best trots op zijn, maar toch willen we nog beter doen. We mikken op 1 procent meer donoren dan we nu al hebben. We roepen alle inwoners daarom op om zich te registreren als donor. Op die manier worden we misschien wel de vrijgevigste gemeente van Vlaanderen.” Je registreren kan op de eerstvolgende bloeddonatie op maandag 2 maart van 16 uur tot 19.30 uur in De Feniks in Wingene of op donderdag 5 maart van 16.30 uur tot 20 uur in De Wissel in Zwevezele. De cijfers van de donoren per gemeente in 2019 zijn te vinden op de website van het Rode Kruis.