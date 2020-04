Cateraar trakteert bewoners en personeel rusthuis Amphora op 250 dessertjes Sam Vanacker

21 april 2020

16u54 0 Wingene Thijs Gelaude en Chaëlle Danneels van het Wingense cateringbedrijf Cachette hebben de bewoners en personeelsleden van rusthuis Amphora getrakteerd op een smakelijk geschenkje. Thijs leverde er dinsdagmiddag 250 huisgemaakte tiramisu’s met verse aardbeien.

“Als ik in mijn keuken sta, zie ik het rusthuis aan de overkant van de straat”, vertelt Thijs. “Elke avond om 20 uur applaudisseren we, maar we wilden iedereen daar ook een extraatje bezorgen. Na een telefoontje naar de directeur heb ik deze morgen 250 potjes huisgemaakte potjes tiramisu gebracht, inclusief verse aardbeien.” Nochtans hebben Thijs en zijn echtgenote het zelf ook niet makkelijk door de crisis. Ze zijn pas in december 2019 gestart met Catering Cachette en hun concept bestaat eruit bij de mensen thuis gastronomisch te koken. Hun agenda stond bijna elk weekend vol voor deze zomer, maar ze moesten alles annuleren door de coronacrisis.

Webshop

Al paste het jonge koppel zich snel aan. “In de tweede lockdownweek hebben we een webshop geopend en we leveren elk weekend gerechten en barbecuepakketten aan huis”, zegt Gelaude. “Binnenkort lanceren we samen met een topsportdiëtiste ook een ‘sportbox’, een doos met voedingsmiddelen en -supplementen die sporters moet helpen in topconditie te blijven. Het coronavirus dwingt iedereen om anders te gaan leven, maar voor wie creatief is, zijn er mogelijkheden.”