Café Nele houdt er na 58 jaar mee op en maakt nieuwe start als café De Zwarte Leeuw Sam Vanacker

06 september 2019

15u48 1 Wingene Jonny Vandevijvere (70) en Lydie Lannoo (67) staan zondag voor de laatste keer achter de toog van café Nele in de Tieltstraat. Na bijna zestig jaar wordt het café omgedoopt tot De Zwarte Leeuw door Chris Vangampelaere (47) en Sandy Fraeyman (46). Zij moesten noodgedwongen op zoek naar een nieuw pand, want hun café op de markt moet plaats ruimen voor appartementen. “Ik ben blij dat het hier café blijft, ook voor de klanten”, zegt Jonny.

Sandy Fraeyman en Chris Vangampelaere runnen al zeven jaar café De Zwarte Leeuw op het kerkplein van Wingene. Begin februari kregen ze te horen dat het pand verkocht was aan een projectontwikkelaar en dat ze op 28 september de deuren zouden moeten sluiten. “Een donderslag bij heldere hemel”, zegt Chris. “We waren er niet goed van, maar we bleven niet bij de pakken zitten en begonnen uit te kijken naar een ander pand. Regelmatig komen we hier over de vloer en toen Jonny ons vertelde dat hij wou stoppen, hebben we niet lang getwijfeld. Café Nele wordt de nieuwe Zwarte Leeuw. Na wat opfrissingswerken heropenen we op 4 oktober.”

43 jaar achter de toog

Het einde van Café Nele is niets minder dan het einde van een tijdperk voor Jonny Vandevijvere. “Het café werd in 1961 gebouwd door mijn ouders. In 1976 nam ik het café over van hen. Vroeger hadden we ook een eigen pompstation en tot tien jaar geleden verkocht ik ook industriële gassen. Maar door de komst van een tankstation aan de overkant van de straat in 2007 is dat deel uiteindelijk verdwenen. We hebben hier mooie tijden gekend, maar na 43 jaar achter de toog is het tijd gekomen voor Lydie en ik om nog even te genieten van het leven in ons huisje in Westende, waar we ondertussen ook wonen. Tuurlijk gaan we café Nele missen, maar tegelijk ben ik blij dat het hier dankzij Chris en Sandy toch café blijft. Voor de klanten. Iedereen is trouwens welkom om zondag een laatste keer het glas te heffen in Café Nele.”

Wafels, pannenkoeken en ijsjes op de kaart

Volgende week krijgen Chris en Sandy de sleutel. Het koppel kijkt er al naar uit. “Het pand ligt weliswaar niet meer op het kerkplein, maar dat is zeker geen nadeel. We hebben hier veel meer ruimte. De toog is veel groter en buiten is plaats voor een groot terras”, zegt Sandy. “We gaan het interieur grondig opfrissen en ook de buitenkant pakken we aan. De belettering op de gevel vervangen we door de letters van De Zwarte Leeuw en ook de gevelbekleding wordt anders. Op 4 oktober gaan we open. In de loop van maart gaan we dan nog een stapje verder en zorgen we voor een nieuw terras. Dankzij dat terras wordt ook het aanbod wat aangepast. We blijven een café, maar we zullen ook wafels, pannenkoeken en ijsjes op de kaart zetten.”