Café De Zwarte Leeuw ruimt plaats voor nieuwbouwproject met negen appartementen Sam Vanacker

08 juli 2019

10u51 0 Wingene Café De Zwarte Leeuw ruimt in de loop van dit najaar plaats voor een nieuwbouwproject met negen appartementen en een handelsruimte op de benedenverdieping. Vlaemynck Vastgoedmanagement stelde het project onlangs voor. Twee van de negen appartementen zijn nu al verkocht.

Residentie De Zwarte Leeuw, op de hoek van de Futselstraat en het Kerkplein van Wingene, zal naar alle waarschijnlijkheid tegen 2021 af zijn. Er komen negen appartementen op de bovenverdiepingen, telkens met een of twee slaapkamers. Op het gelijkvloers komt een handelsruimte. Nog op het gelijkvloers zijn er twee garageboxen en zeven parkeerplaatsen voorzien. Volgens de projectontwikkelaar zijn de appartementen functioneel ingericht en zal er gebruik gemaakt worden van kwalitatieve hedendaagse materialen. Normaliter worden de huidige gebouwen dit najaar gesloopt. Twee van de negen appartementen zijn inmiddels al verkocht. Meer info over het project is hier te vinden.