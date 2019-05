Buurt stapt naar rechtbank tegen geplande kap 7.000 bomen in Vagevuurbos Sam Vanacker & Valentijn Dumoulein

16u46 8 Wingene Een groep buurtbewoners uit de omgeving van het Vagevuurbos neemt juridische stappen tegen het Agentschap Natuur en Bos. Daarmee hopen ze de geplande kap van 7.314 bomen in het Vagevuurbos in Wingene tegen te houden.

Toen vorige week bekend raakte dat het Agentschap Natuur en Bos bijzonder stevig wil gaan kappen in de Vagevuurbossen in Wingene, weerklonk er meteen fel protest vanuit de buurt. Het Agentschap verdedigde de kap door te benadrukken dat het enerzijds om ‘dunningen’ ging en anderzijds om de creatie van 5,4 hectare nieuwe heidegrond. “Door te dunnen creëren we licht voor de andere bomen. Daarnaast gaat de heidevegetatie zorgen voor een rijkere biodiversiteit”, stelde ANB gerust. Inmiddels kreeg die uitleg zelfs al expliciet de zegen van Natuurpunt, maar een groepje buurtbewoners neemt daar geen genoegen mee en stapt naar de rechter.

De kap kadert in een bosbeheerplan dat gebaseerd is op gedateerde opvattingen uit de jaren zeventig. Toen was er nog helemaal geen sprake van klimaatopwarming of fijn stof. Christophe Depamelaere

Woordvoerder Christophe Depamelaere, die in 2011 al eens ten strijde trok tegen een gelijkaardig project van Natuurpunt in natuurgebied De Gulke Putten, schuwt de zware woorden niet. “De kap kadert in een bosbeheerplan uit 2007, dat op zich gebaseerd is op gedateerde opvattingen van een select clubje heidefanaten uit de jaren zeventig. Toen was er nog helemaal geen sprake van klimaatopwarming of fijn stof. Dit dossier getuigt van een fout beleid. Men zal ons aan de kant proberen te zetten als amateurs, maar her en der bomen kappen, het hout online per opbod verkopen en in het wilde weg experimenteren met stukjes heide zonder toekomstvisie is waanzin. We zijn met een gerechtelijke procedure gestart om dat aan te kaarten. Iemand moet het doen, want ANB moet teruggefloten worden.”

De huisdokter uit Wingene neemt in dezelfde adem het gebrek aan controle en inspraak op de korrel. “Bij de opmaak van het bosbeheerplan in 2007 lagen de plannen blijkbaar ter inzage in Brugge tijdens de kantooruren. Geen kat die wist wat er aan zat te komen tot vorige week. Zelfs het gemeentebestuur wist van niets.”

Bosbeheer is heus geen nattevingerwerk. Er wordt wel degelijk heel erg goed over nagedacht. Met wat nuance en duiding kunnen we de overgrote meerderheid buurtbewoners ongetwijfeld gerust stellen” Filip Hubin, ANB

Communicatieverantwoordelijke Filip Hubin van het Agentschap Natuur en Bos benadrukt dat ze heel wat expertise in huis hebben bij ANB. “Bosbeheer is heus geen nattevingerwerk. Er wordt wel degelijk heel erg goed over nagedacht. Zo volgen we in onze beheerplannen bijvoorbeeld ook Europese richtlijnen over de bescherming van waardevolle habitats. Het lijkt tegenstrijdig, maar kappen kan de biodiversiteit ten goede komen.”

“Wat de communicatie betreft hebben we misschien wel wat goed te maken. We stellen ons echter constructief op en gaan begeleide infowandelingen op het terrein organiseren. Met wat nuance en duiding kunnen we de overgrote meerderheid buurtbewoners ongetwijfeld gerust stellen, al zullen er ook enkelingen zijn die vasthouden aan een andere mening. Het zicht net na de kapwerken zal er misschien niet zo fraai uit zien, maar ervaring leert dat de bezoekers op termijn wel tevreden zijn met het resultaat.”