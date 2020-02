Burning Butchers: 23 meter barbecueplezier op wielen Cateraar stelt derde barbecuewagen in vloot voor Sam Vanacker en Charlotte Degezelle

12 februari 2020

18u36 3 Wingene Burning Butchers Mathijs Debou en Ann-Sophie Vergauwe, die in de Verrekijker in Wingene hun thuisbasis hebben, beschikken voortaan over 23 meter barbecueplezier op wielen. Hun jongste aanwinst is een op maat gemaakte aanhangwagen van zes meter.

Met een lengte van zes meter is de nieuwe wagen opmerkelijk genoeg het kleinste broertje van de barbecuevloot van de cateraar. “De andere twee wagens zijn negen meter en acht meter lang”, lacht Matthijs. “Maar dat manoeuvreert niet altijd even makkelijk, dus om praktische redenen zijn we deze keer voor een kleiner model gegaan. Net als bij het vorige wagen springt het slagersmes op de kap meteen in het oog.”

Mathijs (30) is slager van beroep en runt samen met Ann-Sophie (28) al vier jaar De Burning Butchers. Regelmatig staan hun opvallende barbecuewagens op evenementen, huwelijken en babyborrels. “De eerste twee wagens lieten we in het buitenland maken, maar na verloop van tijd merk je toch een aantal zaken op die je liever anders zou zien. Zo groeide het idee voor een nieuwe wagen. Er kroop wat werk in, maar nu hebben we een wagen die helemaal ons gedacht is.”

700 stukken vlees

Metaalwerken Commeyne uit Moorsele heeft er vier maanden aan gewerkt, maar het resultaat mag gezien worden. Het mes op de kap kan rechtgezet worden met een draaisysteem en zelfs de handvaten van de smoker hebben de vorm van slagersmessen. De oppervlakte waarop vlees gebarbecued kan worden is enorm. “Hoe groot precies weet ik niet”, geeft Matthijs toe.

“Maar afhankelijk van het soort vlees kun je toch makkelijk zevenhonderd stukken vlees kwijt op een van onze barbecues. Zo kunnen we vlot een huwelijk van tweeduizend gasten aan. Al zullen de drie wagens normaal nooit samen op pad zijn. Bij samenvallende evenementen gebeurt het dat we op twee verschillende locaties staan, maar Ann-Sophie en ik staan erop dat altijd een van ons beiden aanwezig is bij de wagen om de mensen te ontvangen en te bedienen.”

Meer info via info@burningbutchers.be of op www.burningbutchers.be.