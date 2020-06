Burgerbelangen wil dat grondwater van werven gerecupereerd wordt, gemeentebestuur vindt sop de kolen niet waard Sam Vanacker

30 juni 2020

14u52 2 Wingene Op steeds meer werven in Vlaanderen wordt het opgepompte grondwater opgeslagen in tanks, zodat landbouwers of gemeentediensten het water kunnen hergebruiken. Op steeds meer werven in Vlaanderen wordt het opgepompte grondwater opgeslagen in tanks, zodat landbouwers of gemeentediensten het water kunnen hergebruiken. Ook in Roeselare is dat sinds kort het geval . Oppositiepartij Burgerbelangen vroeg om dat systeem ook op de Wingense werven in te voeren, maar schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) is geen voorstander.

Volgens Fabienne Allaert (Burgerbelangen) moet de gemeente zoveel mogelijk voorkomen dat grondwater verloren gaat. Ze wil dat de gemeente bouwheren van werven waar aan grondbemaling wordt gedaan vraagt om het opgepompte water niet zomaar in het riool te laten lopen. Volgens schepen Hedwig Kerckhove is het echter een misvatting dat water verloren gaat als het in het riool loopt. “Water blijft water. Als het in het riool loopt, komt het in waterzuiveringsstations of - in straten waar al een gemengd rioleringsstelsel ligt - meteen terug in grachten en beken terecht, waar het mogelijk opgepompt kan worden door landbouwers. Water dat in het riool stroomt, verdwijnt niet. Water verdwijnt nooit en komt altijd terug. Zelfs als het verdampt, komt het uiteindelijk weer naar beneden en sijpelt het terug in de grond.”

Kwaliteit van het water

Al geeft de schepen ook toe dat het in bepaalde gevallen wel nuttig kan zijn om een tank te zetten. “Stel dat we langs een invalsweg een groot bouwproject hebben waar veel water opgepompt wordt. In dat geval is het geen slecht idee om te kijken of iemand in de buurt er nood aan heeft, maar het overal opvangen, gaan we niet opleggen aan de bouwheren. Drie weken geleden nog heb ik nog nagegaan hoeveel grondwater de werken op de Beernemsteenweg opleveren. Daar zitten we aan een kubieke meter per dag. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van het water. In sommige gevallen kan het nuttig zijn, maar in de meeste gevallen is het sop de kolen niet waard.”