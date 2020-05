Burgerbelangen ijvert tevergeefs voor gemeentelijke cadeaubon Sam Vanacker

27 mei 2020

14u42 2 Wingene Oppositiepartij Burgerbelangen brak tijdens de digitale gemeenteraad afgelopen maandag een lans voor de introductie van een gemeentelijke cadeaubon. Volgens Fabienne Allaert zou die bon een prima aanvulling vormen op het 100-puntenplan dat Wingene al uitwerkte. Het gemeentebestuur ging niet in op het voorstel.

“Een gemeentelijke cadeaubon zou de inwoners van onze gemeente blijvend kunnen aanmoedigen om hun aankopen lokaal te doen”, aldus Fabienne Allaert (Burgerbelangen). “Een bijkomend voordeel is dat de ontvanger van de bon zelf kan kiezen bij welke plaatselijke handelszaak of horecazaak hij de bon wenst te besteden, in tegenstelling tot de traditionele cadeaubon die moet besteed worden in de winkel waar hij werd aangekocht.”

Het gemeentebestuur ging niet in op het voorstel. Schepen voor lokale economie Ann Mesure (CD&V) argumenteert dat het honderdpuntenplan van de gemeente ook al een soort bon bevat. “We laten onze ondernemers niet in de kou staan en gingen hiervoor meermaals in overleg met Unizo. In het plan voorzien we al een horecabon als onderdeel van onze zomeractie. Het plan is om een twintigtal nieuwe fiets- en wandelroutes te maken door onze gemeente. De fiets- en wandelroutes passeren langs restaurants, cafés, korte keten-verkooppunten en fastfoodwinkels. Ieder gezin krijgt begin juli een kortingsbon van 3 euro die besteed kan worden in een van de deelnemende horecazaken.”