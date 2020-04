Burgemeester Verkest niet te spreken over versoepeling bezoekmaatregel in woonzorgcentra: “We gaan alle inspanningen toch niet overboord gooien?”

“Ik zal er alles aan doen om de versoepeling van deze maatregel tegen te houden”, zegt Hendrik Verkest (CD&V). “Iedereen heeft immense inspanningen geleverd om de verspreiding van dit dodelijk virus zoveel mogelijk tegen te houden. Dan ga je in volle crisis de deur toch niet zomaar opnieuw openzetten? Alle begrip voor het psychisch lijden van de bewoners en hun familieleden, maar dat is onderschikt aan het fysieke overlijden.”

Het coronavirus aanvaardt geen compromis. De deuren van scholen en bedrijven gesloten houden, maar deze van woonzorgcentra openen, is absurd. Hendrik Verkest

In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Amphora vzw in Wingene zijn intussen negen bewoners overleden. “Ik ben bijzonder bezorgd over al mijn inwoners. Uit respect voor de inspanningen van het verzorgend personeel en de geleverde inspanningen van de bewoners zelf en hun familieleden moeten we er nu absoluut voor pleiten om geen bezoek toe te laten. Het is daarvoor nog veel te vroeg.”

Directie woonzorgcentra

“Het coronavirus aanvaardt geen compromis. De deuren van scholen en bedrijven gesloten houden, maar deze van woonzorgcentra openen, is absurd. De meest kwetsbaren in onze gemeenschap verdienen nu al onze aandacht. Geen bezoek toelaten is nu de beste bescherming die we hen kunnen bieden.” De crisiscel van de gemeente laat verder weten dat er al contact was met de beide woonzorgcentra in Wingene over de maatregel. “Uit een eerste reactie blijkt dat de directie de mening van de burgemeester deelt”, klinkt het.