Buitenschoolse kinderopvang Duimelootje verlaagt instapleeftijd Sam Vanacker

22 januari 2020

16u55 0 Wingene Kinderopvang Duimelootje in Wingene verwelkomt vanaf de krokusvakantie ook kinderen vanaf 2,5 jaar. Tot op heden konden alleen kinderen vanaf vier jaar terecht in de buitenschoolse kinderopvang, maar veel ouders waren vragende partij voor een aanpassing van die instapleeftijd.

“Ouders met kinderen tussen 2,5 en vier jaar zaten tijdens de vakantieperiodes vaak met de handen in het haar”, legt schepen van Gezinsbeleid Tom Braet (CD&V) uit. “Jonge kinderen verlaten het kinderdagverblijf of de onthaalouder steeds vroeger, terwijl de organisatoren van kinderopvang niet altijd over de financiële middelen beschikken om een aanbod voor 2,5 tot 4-jarigen in te richten. De nood aan een oplossing was hoog.”

De gemeente ging praten met de Landelijke Kinderopvang en zorgt voor subsidies zodat de opvang een extra kinderbegeleidster kan inschakelen. “Ons team is momenteel druk bezig om het gebouw en de werking af te stemmen op de noden van de de jongste leeftijdsgroep”, zegt Fien Goethals, verantwoordelijke bij Landelijke Kinderopvang. “Dankzij de steun van de gemeente kunnen ook de allerkleinsten straks genieten van een boeiende vakantieperiode.”

Bij Duimelootje in de Oude Bruggestraat 11 kunnen 62 kinderen terecht. Op woensdagavond 12 februari kunnen ouders tussen 18 en 19 uur vrijblijvend een kijkje komen nemen. Inschrijven voor de krokusvakantie kan nu al via www.landelijkekinderopvang.be.