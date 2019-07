Brugse ‘Rage Room’ verhuist wegens populariteit naar groter pand in Wingene Sam Vanacker

26 juli 2019

16u34 2 Wingene Rage Room ‘Wreck It’ heeft een nieuw onderkomen gevonden in Wingene. Wie wat frustraties kwijt wil door op luide muziek afgedankte huisraad met een honkbalknuppel of sloophamer aan diggelen wil slaan, moet voortaan in een loods op het industrieterrein aan De Verrekijker zijn. Tot voor kort zat initiatiefnemer Michaël Bernaert nog in een verlaten pand in Brugge, maar door het enorme succes verhuisde hij naar een groter pand.

Het idee achter een ‘Rage Room’ blijft tot de verbeelding spreken. Klanten doen een beschermend pak aan en worden in een nagemaakte woonkamer gedropt, waar ze naar hartenlust álles mogen vernielen. Michaël Bernaert (27) startte in november 2018 met de eerste Rage Room van België en sinds het opmerkelijke concept begin 2019 massaal werd opgepikt in de media gaat het snel voor Michaël. “Het pand in de Pelderijnstraat in Brugge werd te klein. We hadden er twee kamers en een opslagruimte. Vooral die laatste ruimte was te klein geworden.”

Toekomstbestendig

De loods op de Verrekijker is met 250 vierkante meter ruim dubbel zo groot als de locatie in Brugge. “Het verschil is enorm. De twee kamers hebben we niet alleen groter gemaakt, ook de constructie van de kamers hebben we verstevigd met stalen profielen. Verder kunnen we dankzij de ruimte nu ook de ‘trash-a-car’-formule binnen houden. (wie die formule kiest mag een auto vernielen - red.) Door plaatsgebrek deden we dat in Brugge buiten, maar hier kan het prima binnen, wat meteen ook de overlast beperkt. Ten slotte hebben we door de extra ruimte zelfs nog groeimogelijkheden met het oog op de toekomst.”

We zijn allemaal van kindsbeen af geleerd om niets kapot te maken en niet stout te zijn. Eens radicaal met die gewoonte breken trekt de mensen duidelijk aan. Michael Beernaert

Meer frustratie?

Geen overbodige luxe. Rage Room Wreck It is vier dagen per week open en in die tijd krijgt Michael telkens minstens twintig man over de vloer. “Hoe ik het succes verklaar? Misschien zijn we met z’n allen wel wat gefrustreerder dan vroeger door de toegenomen drukte, al ga ik daar geen grote uitspraken over doen. Anderzijds zijn we wel allemaal van kindsbeen geleerd om niets kapot te maken en niet stout te zijn. Voorzichtig zijn met dingen zit in ons ingebakken. Radicaal met die gewoonte breken trekt de mensen duidelijk aan. Bovendien is iedereen ook gewoon nieuwsgierig.”

Michaël biedt verschillende formules aan. Het duurste concept kost 150 euro. Voor dat geld mag u een compleet ingerichte woonkamer kapotslaan. “Alles moet zo goed mogelijk lijken op een echte om­geving, want dat prikkelt de fantasie. De spullen haalt ik voor alle duidelijkheid op bij mensen thuis of bij bepaalde bedrijven die weten dat ze bij mij terecht kunnen met pakweg hun oude printers. Een recyclagebedrijf komt de restanten van de attributen dan terug ophalen.”