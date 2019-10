Brecht Warnez volgt Hilde Crevits op en krijgt zitje in Vlaams parlement Sam Vanacker

02 oktober 2019

15u21 12 Wingene Brecht Warnez (30) krijgt een zetel in het Vlaams parlement. De Wingense CD&V-schepen was op 26 mei eerste opvolger op de Vlaamse lijst en aangezien Hilde Crevits Vlaams vice-ministerpresident wordt in de nieuwe Vlaamse regering krijgt Warnez haar plaats in het Vlaams parlement.

Met 11.164 stemmen achter zijn naam zette de doctor in de bestuurskunde een bijzonder sterke prestatie neer tijdens de verkiezingen. Dat resultaat wordt nu verzilverd. “Uiteraard hoopte ik op een zitje, maar het was even afwachten wat de vorming van de Vlaamse regering zou opleveren”, zegt hij. “Dat ik nu de kans krijg om me te bewijzen, is vanzelfsprekend een hele eer en een nieuwe stap in mijn relatief prille politieke carrière. Vrijdag mag ik de eed afleggen.”

Ondanks zijn prille leeftijd is Warnez al sinds september 2016 schepen in Wingene. Bij de lokale verkiezingen in 2018 kreeg hij 2.202 voorkeurstemmen en werd hij opnieuw schepen. Beroepshalve werkt hij aan de universiteit van Gent als docent en onderzoeker binnen de vakgroep Bestuursrecht. Al zal dat laatste nu afgebouwd worden wegens tijdsgebrek. “Sowieso wil ik mijn schepenambt in Wingene blijven uitoefenen. Lokale binding is belangrijk. Maar om voldoende tijd te maken voor mijn politieke carrière zal mijn werk in de Gentse universiteit op een lager pitje staan. Een paar uur lesgeven zal er wel nog in zitten, maar het onderzoeksgedeelte zal bijna volledig wegvallen.”