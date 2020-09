Brecht Warnez op Voka-stage bij Bluebridge in Oostende Sam Vanacker

15u34 0 Wingene De Vlaamse parlementsleden zaten niet stil de afgelopen maanden dankzij de 25ste editie van de Voka-zomerstages. Tijdens die stages draaien politici een dag mee in een Vlaams of Brussels bedrijf. Parlementslid en Wingens schepen Brecht Warnez (CD&V) bezocht Bluebridge in het Ostend Science Park.

Bluebridge ontstond uit een samenwerking tussen de overheid en de Universiteit van Gent en profileert zich als de ‘blauwe economie incubator’ van het Oostendse wetenschapspark. Kort samengevat worden alle troeven en mogelijkheden van de zee uitgespeeld door verschillende partners te bundelen. “Er gebeurt hier veel innovatie en baanbrekend werk. Vanuit het parlement moeten we hierin blijven investeren. De dynamiek op het terrein voelen was zonder meer een meerwaarde”, aldus Warnez. “Als West-Vlamingen moeten we hier trots op zijn. Ik neem een zee van goede ideeën mee naar Brussel.”