Brandje aan trekker snel geblust VHS

26 november 2019

19u46 0

De brandweer rukte dinsdagavond rond 17 uur uit naar de Verrekijker in Wingene. Op een bedrijfsterrein was daar brand uitgebroken aan het motorcompartiment van een geparkeerde vrachtwagen van het bedrijf De Witte-Vandecaveye. In afwachting van de komst van de echte blussers, slaagden enkele mensen uit de omgeving erin om de vlammen te doven. De brandweer kon zich beperken tot nazicht. De betrokken vrachtwagen werd nadien weggesleept. Niemand raakte gewond.