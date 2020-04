Bouw nieuwe brandweerkazerne in Zwevezele bijna van start Valentijn Dumoulein

01 april 2020

15u18 2 Wingene Na het bouwverlof begint de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in deelgemeente Zwevezele. De huidige brandweerkazerne in de Bruggestraat in Zwevezele zorgt momenteel voor een aantal beperkingen. Er is al langer nood aan optimalisatie en uitbreiding.

“We gaan voor een volledig nieuw en duurzaam gebouw dat voldoet aan alle hedendaagse normen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “We hebben ons huiswerk grondig gemaakt. De kosten voor een renovatie en uitbreiding van de huidige kazerne overstijgen de kosten van een nieuwbouwproject, dus beslisten we om op hetzelfde perceel een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Dat biedt ons een belangrijk voordeel tijdens de werken omdat de dagelijkse werking zo op geen enkele manier gehinderd wordt. Bovendien kunnen we tegelijkertijd garanderen dat het een duurzaam gebouw wordt dat voldoet aan alle hedendaagse normen.”

Gebouw op maat

Bij de brandweer kijken ze erg uit naar de komst van het nieuwe gebouw. “We zijn op alle vlakken toe aan een grondige vernieuwing”, zegt postoverste Sigurd Van Der Straeten. Op dit moment delen we bijvoorbeeld een toilet met 24 mannen en twee vrouwen, wat niet evident is. Het huidige leslokaal is ook veel te klein en er is geen plaats voor nieuwe voertuigen. Maar door de komst van onze nieuwe kazerne zijn deze problemen binnenkort verleden tijd.” De brandweerlieden zijn alvast tevreden over het ontwerp. “Dit wordt een gebouw op maat van onze post. Het belangrijkste doel? De dringende hulpverlening naar de inwoners optimaliseren.”

De gemeente investeert 500.000 euro (inclusief BTW) in de nieuwe brandweerkazerne, inclusief de kostprijs van de sloop- en omgevingswerken. De werken kunnen na het bouwverlof van start en worden zonder onvoorziene omstandigheden begin 2021 afgerond.