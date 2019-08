Blauwalgen in water aan sportpark Zwevezele Sam Vanacker

14 augustus 2019

11u44 0 Wingene Er zijn blauwalgen aangetroffen in de waterpartij aan het sportpark van Zwevezele. Voorlopig is het niet duidelijk of het om de giftige variant gaat, maar uit voorzorg werden waarschuwingsborden geplaatst.

Door het droge weer worden op steeds meer plaatsen blauwalgen gedetecteerd. Eerder werden er ook al gevonden op het kanaal Roeselare-Leie en in enkele bufferbekkens in onze regio. Ook in Zwevezele werden ze nu gevonden. “Niet alle blauwalgen zijn toxisch, daarom werd een staal genomen die onderzocht wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij”, laat de gemeente weten. “Veiligheidshalve vragen we om aanraking met het water te vermijden. Aan hondenbaasjes wordt gevraagd om hun dier uit het water te houden. Daarvoor staan er extra waarschuwingsborden.”

Blauwalgen kunnen leiden tot diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Wie zelf ergens blauwalgen aantreft, wordt gevraagd dat te melden aan de milieudienst, bij voorkeur met foto via milieu@wingene.be.