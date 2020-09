Blauw-zwarte ballonnen en coronaproof afscheid van verongelukte Glenn (31): “Mooi eerbetoon” LSI

22 september 2020

12u04

Bron: LSI 2 Wingene Op een grasplein in de buurt van de firma die hij samen met zijn vader runde, hebben zo’n 400 familieleden, vrienden en kennissen maandagavond afscheid genomen van de verongelukte Glenn De Boever (31) uit Zwevezele (Wingene). Ze deden dat volledig coronaproof door het oplaten van blauw-zwart-witte ballonnen. “Een mooi eerbetoon”, daar was iedereen het achteraf over eens.

Glenn stierf vorige woensdag toen hij op zijn koersfiets in de Koolskampstraat in Zwevezele werd aangereden door een trekker. Een dodehoekongeval dat hard aankwam in Zwevezele. Glenn was er goed gekend in wieler- en voetbalmiddens. Hij runde samen met zijn vader Patriek op de Hille in Zwevezele een bedrijf, gespecialiseerd in ramen, deuren, timmer- en schrijnwerk. Samen met zijn partner Virginie had hij twee zoontjes Rune (9) en Remi (6). Als neef van veldrijders Dieter en Michael Vanthourenhout was hij ook nauw betrokken bij hun supportersclub.

You‘ll Never Walk Alone

Op het graspleintje langs de Wingenesteenweg zorgden de organisatoren voor één weg in en één weg uit, 1,5 meter afstand en ontsmettende handgels. Een mondmasker dragen was verplicht. Op de tonen van ‘You‘ll Never Walk Alone’, het liedje van Glenns favoriete voetbalploeg Club Brugge, werden blauw-zwart-witte ballonnen de lucht ingelaten. Wie wou, kon iets noteren in een rouwboek. Een korte getuigenis over Glenn deed de aanwezigen in stilte rouwen.

De afscheidsplechtigheid van Glenn vindt op donderdag 24 september plaats. Wie wil, kan de plechtigheid via livestream meevolgen. Meer info bij Uitvaartzorg Denolf.