Bingo-streekbierenavond in basisschool Sint-Jan SVR

12 november 2019

12u23 2 Wingene Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het oudercomité van vrije basisschool Sint-Jan iedereen uit voor een bingo-streekbierenavond. De avond vindt plaats op zaterdag 23 november in de school in de Balgerhoekstraat vanaf 19 uur.

Tijdens de bingorondes maken spelers kans op een hoofdprijs of meerdere decoratieve prijzen. Wie minder fan is van het spelletje kan meteen twee aangekochte kaarten ruilen voor een prijs(je). Verder kunnen kinderen hun kaarten gebruiken bij de randanimatie die door de leerkrachten wordt voorzien. Kaarten kosten twee euro en zijn te koop bij de leden van het oudercomité of bij pedagogisch directeur Steven Kindt op 0476/26.57.56. De opbrengst van de avond gaat naar de werking van de school.