Bibliotheek van Wingene krijgt afhaalservice Sam Vanacker

25 maart 2020

13u01 0 Wingene In de eerste week van april start de bibliotheek van Wingene met een afhaalservice. Nu is de bib van Wingene nog gesloten voor de omschakeling naar een nieuw softwaresysteem. Als die omschakeling achter de rug is, kan je boeken bestellen en afhalen in de bib. Rustig snuisteren tussen de boeken in de bib blijft vanzelfsprekend uit den boze.

“We willen tegemoet komen aan de vraag van inwoners om te kunnen blijven lezen en materialen uit te lenen”, zegt schepen van Bibliotheek Lieven Huys (CD&V). “Het is fijn om te horen dat onze inwoners in deze periode graag naar een boek grijpen voor wat afleiding. We willen dit zeker stimuleren om zo de blijf-in-uw-kot-boodschap nog te versterken. Aan ons om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier kan.”

De bibliotheek van Wingene is net als zowat alle bibliotheken in de regio sinds de start van de coronacrisis gesloten voor het publiek voor de installatie van een nieuw gezamenlijk softwarepakket. “Deze sluiting stond al maanden gepland en valt toevallig samen met de coronacrisis”, zegt Huys. “De omschakeling kon niet meer uitgesteld worden, maar we kunnen tijdens due sluiting nu wel een afhaalsysteem op poten zetten. Vanaf eind volgende week kan die service starten. Al is de deuren van de bib heropenen wel een te groot risico. Veiligheid blijft onze eerste prioriteit.”

In afwachting van dat systeem kunnen leden van de bib overigens wel nog digitaal blijven lezen. Zo kunnen er gratis digitale kinderboeken uitgeleend worden en is ook het archief van kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar.