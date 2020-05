Bib gaat terug open op 26 mei Sam Vanacker

21 mei 2020

09u50 0 Wingene De bibliotheek van Wingene heropent de deuren op dinsdag 26 mei. Tot op heden werd met een afhaaldienst gewerkt, maar aangezien de Veiligheidsraad het licht op groen zette voor de heropening van de bibliotheken kunnen bezoekers straks terug binnen snuisteren tussen de boeken.

Al gelden er net zoals op de wekelijkse markten en in de openbare gebouwen enkele veiligheidsmaatregelen. “Het plan ligt klaar”, zegt schepen Lieven Huys. “Vloerstickers, een circulatieplan, ontsmettingszuilen, … Niets wordt aan het toeval overgelaten. Er wordt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de bib toegelaten en we vragen bezoekers om het bibliotheekbezoek voor te bereiden en het opzoekingswerk thuis te doen via onze online catalogus. Zo hoeft een bibliotheekbezoek niet al te lang te duren.”

Vanaf volgende week gelden in beide bibs opnieuw de normale openingsuren. Dat wil zeggen dat de bibliotheek van Wingene de deuren heropent op dinsdag 26 mei en de uitleenpost in Zwevezele op woensdag 27 mei. Wie tot een risicogroep behoort (65+, mensen met een aandoening,…) kan een afspraak maken om langs te komen buiten de normale openingsuren via www.wingene.be/afspraken.