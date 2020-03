Bewoner loopt brandwonden op bij brand in tuinhuis LSI

30 maart 2020

18u25

Bron: LSI 2 Wingene In Sint-Jan bij Wingene is maandagnamiddag brand uitgebroken in een tuinhuis in de tuin van een woning. De bewoner raakte licht verbrand en zocht zelf een huisarts op voor verzorging van de wonden.

Rond 16.30 uur merkte de bewoner, die aan het klussen was, zelf rook op in zijn tuinhuis langs de Kortstraat in Wingene. De man probeerde zelf nog wat te blussen maar verwittigde uiteindelijk de brandweer van de zone Midwest. Die had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat een deel van de inboedel schade opliep en het hele tuinhuis rookschade ondervond. De bewoner reageerde alert door in afwachting van de brandweer de deuren van het tuinhuis dicht te houden.

Eerder op de dag was de brandweer al uitgerukt naar de Rupsenstraat in Zwevezele (Wingene). Daar kwam een garage onder de rook te zitten. Van brand was na controle geen sprake. Wellicht liep er iets fout aan de technische installatie van de zonnepanelen op het dak. Tot er verder nazicht is gebeurd, is de installatie losgekoppeld.