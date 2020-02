Bestuurder van een wagen in de Zwevezeelse carnavalsstoet? De politie doet je op voorhand blazen CDR

14u58 0 Wingene De Orde van de Bolhoed pakt tijdens het eigenlijke carnavalsweekend op 22 en 23 februari uit met enkele nieuwigheden. Zo zal de politie alle chauffeurs van de wagens in de stoet doen blazen voor ze uitrijden en stemt het aanwezige publiek voor het eerst per sms op hun favoriete wagen.

“Ons carnavalsweekend starten we op zaterdag 22 februari met het kindercarnaval in CC De Wissel”, vertellen Geert Styl en Tom Gryspeert, voorzitter en secretaris van de Orde van de Bolhoed. “Om 13.30 kunnen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun kans wagen om Jeugdprins of Jeugdroosje te worden. Vanaf 14 uur zijn er daarnaast tal van gratis workshops. Alles vindt plaats in CC De Wissel. ’s Avonds is er vanaf 21 uur onze verklede kroegentocht waar we jaar na jaar zo’n 1.300 aanwezigen mogen verwelkomen. Deelnemen kost acht euro en er zijn eveneens acht deelnemende locaties. Gelijktijdig is er in de feesttent langs de Tramstraat het Krokusbal van KLJ Zwevezele.”

Carnavalshoogdag is dit jaar zondag 23 februari. Die dag trekt de 52e carnavalsstoet, goed voor ruim 40 groepen of zo’n 1000 deelnemers, door de straten. “Nieuw dit jaar is dat de politie alle chauffeurs van de deelnemende wagens zal onderwerpen aan een alcoholcontrole. Niet om hen te beboeten maar echt vanuit het oogpunt veiligheid. Als organisatie zijn wij hier eigenlijk wel blij om want het is helemaal niet verantwoord om rond te rijden met een kar vol mensen als je een glaasje te veel op hebt. Andere nieuwigheid is dat de winnaar van de publieksprijs voortaan per sms wordt bepaald. Dit via een systeem van één stem per nummer. Vroeger werd er gestemd op papier maar dat gebeurde totaal niet eerlijk meer.”

Na de stoet is er tot slot vanaf 17 uur nog de carnavalsafsluiter in de feesttent met de prinsenworp, een carnavaleske discobar, de bekendmaking van de uitslag van de stoet en optredens van Swoop en dj Dennis Cartier.

Meer op www.carnavalzwevezele.be.