Bestuurder ‘gevluchte’ bestelwagen na schietpartij: “Zelf klappen gekregen, ik vreesde echt voor mijn leven”

Wingene

De man die dinsdagnamiddag tijdens een schietincident in Wingene met zijn bestelwagen op de vlucht ging en daarbij over iemands voet reed, was naar eigen zeggen een toevallige passant die ongewild betrokken werd bij de schermutseling. “Ik probeerde tussen te komen bij een vechtpartij maar werd vervolgens zelf aangevallen”, bibbert de man een dag later nog na. “Ik zag iemand een schot lossen en dacht maar één ding: wegwezen!”