Besmettingen in wzc Amphora lopen op: al zeventien bewoners testen positief op Covid-19 Sam Vanacker

29 maart 2020

16u28 5 Wingene Waar er zaterdagochtend nog sprake was van acht bevestigde besmettingen in wzc Amphora in Wingene, blijkt het effectieve aantal amper een dag later al ruim dubbel zo hoog. In totaal zijn nu zeventien bewoners en drie medewerkers besmet. Er wordt met man en macht gewerkt om de verdere verspreiding binnen de muren te stoppen.

Toen zaterdag bekend raakte dat er acht gevallen waren van covid-19 in het Wingense woon-en zorgcentrum, waren een aantal stalen nog in onderzoek. De resultaten van die testen zijn intussen bekend. In totaal zijn nu zeventien bewoners positief getest. Een bewoner is ondertussen overleden, al leed die persoon eerder al aan andere aandoeningen. Twee andere bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen maar zijn voorlopig niet in levensgevaar. Ook bij drie medewerkers werd de besmetting van het coronavirus bevestigd. Zij blijven thuis in ziekteverlof.

Extra personeel

“Sinds de vaststelling van de eerste besmettingen zaterdag werd het outbreak-plan, dat grondig voorbereid was en klaarlag, geactiveerd”, zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO. “Er wordt nu een gespecialiseerd coronateam ingezet en er worden bijkomende testen afgenomen. Verder worden ook extra medewerkers en beschermingsmaterialen ingezet. Het gaat onder meer over verpleegkundigen, zorgkundigen, onderhoudsmedewerkers en medewerkers die psychologische bijstand verlenen. Omdat het aantal besmettingen binnen ons woonzorgcentrum de afgelopen 24 uur zo sterk steeg, hebben we besloten om de leefgroepenwerking van alle afdelingen volledig op te schorten. Hierdoor verblijven nu alle bewoners op de kamer.”

Met man en macht

Er is voortdurend overleg tussen het woonzorgcentrum, Woonzorggroep GVO, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente Wingene. Burgemeester Hendrik Verkest volgt de situatie, als hoofd van de crisiscel van de gemeente, op de voet. “Vanuit de gemeente kunnen we bevestigen dat in Amphora al het nodige gedaan wordt om de uitbraak zo goed mogelijk te beheersen en verdere besmettingen binnen en buiten het woonzorgcentrum te vermijden. De maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid worden er strikt opgevolgd en er wordt dag en nacht met man en macht gewerkt. We betuigen ons diepste medeleven aan de familie van de overledene. Ons hart is bij alle getroffen bewoners en medewerkers en hun families.”

“Alle families werden ingelicht. Daarnaast verzekeren wij dat alle bewoners met de juiste zorg en warmte worden omringd”, zegt Bernard Bruggeman. “Blijf vooral warme aanmoedigingen en kaartjes sturen. Ze geven onze medewerkers en bewoners de kracht om door te gaan.”

In wzc Amphora in Wingene verblijven 120 bejaarden. De overkoepelende woonzorggroep GVO runt tien rusthuizen in Vlaanderen. Amphora in Wingene is het eerste rusthuis van de groep dat getroffen is door het virus.