Beschadigde tank van vrachtwagen zorgt voor mazoutspoor in Wingene LSI

31 augustus 2020

16u15

Bron: LSI 3 Wingene Op Wildenburg in Wingene heeft een vrachtwagen met een beschadigde mazouttank maandagmiddag voor een mazoutspoor gezorgd. De brandweer zorgde voor de reiniging van het wegdek.

Het mazoutspoor situeerde zich in de Sint-Jorisstraat en op het kruispunt met de Beernemsteenweg. Een riooldeksel dat omhoog was geslagen, had een gat in de mazouttank van een vrachtwagen geslagen. Dat zorgde voor een spoor van enkele honderden meters. Het verkeer op de N370 ondervond lichte hinder van de reinigingswerken door de brandweer.