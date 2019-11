Bert en Nele beginnen nieuw hoofdstuk met opening van bloemenzaak in hartje Wingene Sam Vanacker

25 november 2019

17u43 0 Wingene Voor Bert Van Parys en Nele Sabbe begint zaterdag een nieuw hoofdstuk in Wingene. Het koppel, dat tot voor kort een eigen zaak runde in Pittem, verhuisde onlangs naar Wingene en dit weekend openen de twee voor het eerst de deuren van ‘Bloemen en ceremonie Bellini’ op het Kerkplein.

Na 21 jaar een bloemen-, fruit- en groentenwinkel te hebben gehad in Pittem verkasten Bert en Nele zowat twee maanden geleden naar Wingene, waar ze hun oog lieten vallen op het voormalige bankkantoor van AXA op het Kerkplein. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij die beslissing”, legt Bert (44) uit, die behalve als bloemist ook werkt als ceremoniemeester bij huwelijken en daarnaast ook nog eens uitvaarten begeleidt. “De tijd was gekomen voor iets anders. Enerzijds omdat de combinatie van de bloemen met groenten en fruit te intensief was, anderzijds omdat we allebei zin hadden om een nieuw blad om te draaien. Verder zochten we ook een woning met een tuin, liefst apart van de zaak. In Pittem hingen de zaak en de woning aan elkaar vast en hadden we geen tuin. In Wingene vonden we precies wat we zochten. Bovendien hebben we de indruk dat Wingene echt wel leeft.”

Online bestellingen groeien

“De focus ligt voortaan volledig op bloemen en ceremonies”, gaat Nele (42) verder. “Bert is erg creatief en in zijn bloemstukken en boeketten kan hij die creativiteit echt wel kwijt. Ook huwelijken begeleiden we van A tot Z, van de versiering in de kerk tot en met de aankleding van de feestruimte. Bovendien is de maatschappij veranderd. Weinig mensen gaan nog naar een kleine zelfstandige om groenten en fruit, maar kopen die gewoon in de supermarkt. Bloemen daarentegen blijven het goed doen bij jong en oud. Al zien we op dat vlak een andere evolutie. We werken samen met de online bloemenshop Euroflorist en het aantal bloemen dat online besteld wordt groeit. Als je online bloemen besteld in onze regio is de kans trouwens groot dat Bert ze komt afleveren”

“We evolueren mee met de tijd”, vat Bert het samen. “Ergens is ‘Bellini’ daarvan het resultaat. We bieden op en top eigen creaties in een knus kader, met respect voor traditie maar met een moderne twist.” ‘Bellini’ op het Kerkplein 16 in Wingene is tijdens het openingsweekend op zaterdag en zondag open tussen 9.30 uur en 18.30 uur. Met de feestdagen in het verschiet wordt er op zaterdag 7 en zondag 8 december ook een kerstopendeuractie georganiseerd. Op zaterdag 7 december is de zaak zelfs uitzonderlijk tot 22 uur open.

Meer info is terug te vinden op de facebookpagina van ‘Bellini’ of op www.bloemenbellini.be. De zaak is elke dag open, behalve op maandag en zondagnamiddag.