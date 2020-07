Bejaarde fietsster zwaargewond bij botsing op kruispunt in Wingene LSI

11 juli 2020

19u13

Bron: LSI 0 Wingene Bij een botsing op een kruispunt in Wingene is zaterdagnamiddag een bejaarde fietsster uit Oostkamp zwaargewond geraakt. De vrouw dwarste de Ruiseledesteenweg vanuit de Hekkestraat zonder voorrang te verlenen aan een auto.

Rond 17.15 uur wou de fietsster de weg tussen Wingene en Ruiselede dwarsen. Een omgekeerde driehoek toont er aan dat er voorrang verleend moet worden maar dat deed ze niet. Een aankomende automobiliste merkte de intentie van de bejaarde dame op en kon nog flink wat snelheid milderen vooraleer het toch tot een botsing kwam. De bejaarde fietsster werd niet opgeschept maar kwam ten val en raakte zwaargewond aan het hoofd. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. “Het is al niet meer het eerste ongeval op dit kruispunt”, klinkt het bij een buurtbewoonster. “De onveiligheid van het kruispunt is al verschillende keren aan het gemeentebestuur gesignaleerd maar er verandert niets. De omgekeerde driehoekjes op het wegdek zijn zelfs niet meer zichtbaar.” In april 2018 raakte op het kruispunt onder meer een 50-jarige motorrijder uit Ruiselede zwaargewond.