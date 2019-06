Bejaarde dame (84) onwel in auto en ondanks reanimatie overleden LSI

11 juni 2019

18u01

Bron: LSI 1 Wingene Op het Marktplein in Zwevezele (Wingene) is dinsdagmiddag rond 16u een 84-jarige dame uit de gemeente overleden. Een reanimatie van een half uur leverde niet het gewenste resultaat op.

Iets voor 16u reed Maria Bousson met haar zus Agnes en schoonbroer Noel mee in de auto. Ze hadden er een gezellig uitje opzitten maar plots voelde de vrouw op de passagiersstoel zich onwel worden. Haar schoonbroer zette de auto meteen langs de kant aan het KBC-kantoor en verwittigde de hulpdiensten. Een ambulance en de MUG-heli snelden ter plaatse. Het medisch personeel probeerde het slachtoffer, dat aan suikerziekte leed, wel een half uur lang te reanimeren, tevergeefs. Ondertussen was de brandweer opgetrommeld om met een zeil de inkijk op de gebeurtenissen af te schermen. Dat bleef zo tot de begrafenisondernemer arriveerde. De politie van de zone Regio Tielt zorgde er voor dat het verkeer in goede banen geleid kon worden. Na verloop van tijd steeg de MUG-heli opnieuw op vanop een braakliggend stuk grond op de hoek van de Koolskampstraat en de Meiboomstraat.