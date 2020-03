Beiaardmuziek als verademing in coronatijden CDR

19 maart 2020

14u13 0

Door het coronavirus lopen velen bezorgd rond. Beiaardier en diaken Danny Vandenbroucke wil graag voor de nodige afleiding zorgen en gaat daarom tijdens deze barre tijden regelmatig een beiaardconcert spelen vanop de Wingense kerktoren. Het eerste concert vindt plaats op zondag 22 maart om 10 uur. Wie in de buurt is, kan live meeluisteren maar dit zonder in groep rond de kerktoren te gaan staan. Maar er wordt ook gezorgd voor een livestream op de Facebookpagina van de gemeente. Nu al kan je op die pagina verzoeknummertjes posten.