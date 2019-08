Exclusief voor abonnees Beernemsteenweg tussen Blauwhuis- en Gravestraat eind augustus klaar CDR

02 augustus 2019

14u44 0

Na enkele weken bouwverlof gaat de aannemer van de werken in de Beernemsteenweg volgende week weer aan de slag. De komende weken wordt werk gemaakt van de funderings- en asfalteringswerken in de zone vanaf de Blauwhuisstraat tot en met het kruispunt van de Gravestraat. Als alles goed gaat, wordt deze zone eind augustus afgewerkt. Begin september wordt de volgende fase opgestart in de zone van de Gravestraat tot voorbij het kruispunt met de Romerijstraat.