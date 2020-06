Basisschool Sint-Jan neemt vliegende start met 120 leerlingen Sam Vanacker

13u08 0 Wingene Basisschool Sint-Jan in de Balgerhoekstraat in Wingene draait weer op volle kracht. Maandag werden in totaal liefst 120 kinderen verwelkomd op school. Dat is een record voor de kleine dorpsschool.

“Eigenlijk gaat het om een historische heropstart, want nooit eerder hadden we in onze dorpsschool graadklassen met zoveel leerlingen”, zegt directeur Steven Kindt. “Na de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar op 18 mei en de kleuters op 4 juni was het maandag de beurt aan de resterende leerjaren. Het werd een heel blij weerzien aan de schoolpoort. Het schoolteam heeft zich de voorbije maanden ingezet om onderwijs op afstand te voorzien en nu wordt in alle klassen nagegaan of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen.”